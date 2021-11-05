Українці можуть отримати водійські права поштою: як це зробити
Фото: українці можуть отримати водійські права поштою (Віталій Носач, РБК-Україна)
З п'ятниці, 5 листопада, українці можуть отримати водійські права поштою. Замовити документ можна онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
Для того, щоб отримати посвідчення поштою, необхідно авторизуватися в Електронному кабінеті водія http://e-driver.hsc.gov.ua. людина повинна заповнити всі необхідні поля, а потім вибрати доставку по Укрпошті.
При цьому у відомстві додали, що жителям сіл водійські посвідчення будуть доставляти кур'єри Укрпошти.