Українці можуть отримати водійські права поштою: як це зробити

З п'ятниці, 5 листопада, українці можуть отримати водійські права поштою. Замовити документ можна онлайн.

Для того, щоб отримати посвідчення поштою, необхідно авторизуватися в Електронному кабінеті водія http://e-driver.hsc.gov.ua. людина повинна заповнити всі необхідні поля, а потім вибрати доставку по Укрпошті.

При цьому у відомстві додали, що жителям сіл водійські посвідчення будуть доставляти кур'єри Укрпошти.