Автоколона голови Донецької ОДА потрапила під обстріл

Автоколона голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка потрапила під обстріл в районі південної околиці Гранітного. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу офісу президента Володимира Зеленського.

Як повідомляється, інцидент стався сьогодні, 10 липня, на виїзді з села Гранітне в бік КПВВ "Гнутово". Автомобіль голови Донецької ОДА, який стояв неподалік, не постраждав.

Відзначимо, сьогодні в 15:00 в районі південної околиці Гранітного ворожим ПТРК був вражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил. В результаті потрапляння протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув. Ще один військовослужбовець отримав поранення середньої тяжкості. Поряд з вантажним автомобілем і перебувала автоколона Кириленко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час обстрілу бойовиків на Донбасі отримав поранення мирний житель. Зокрема, 6 липня 39-річна жінка отримала вогнепальне поранення на блокпості в Горлівці.

Крім того, за добу 9 липня бойовики 27 разів порушили режим перемир'я. Підкреслимо, що в результаті обстрілу отримали поранення 9 українських військових. Крім того, в ООС повідомляли, що вночі 8 липня в Донецькій області під обстріл російських окупантів потрапив населений пункт Водяне.