Кубок Украины: УАФ определила пары первого раунда с командами УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

К церемонии присоединились бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук и экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич. Своих соперников получили 16 команд.

В борьбу за трофей вступят команды из нижней половины турнирной таблицы УПЛ по итогам прошедшего сезона. В частности, оппонентов узнали луганская "Заря", ковалевский "Колос", одесский "Черноморец", ровненский "Верес", киевская "Оболонь", а также новички дивизиона – петровский "Ингулец" и львовские "Карпаты".

"Зелено-белые" встретятся с двукратным обладателем трофея – одесским "Черноморцем". "Верес" будет гостить у харьковского "Металлиста 1925", а "Заря" проэкзаменует любительскую "Олимпию" из Савинцев Полтавской области. "Колос" же примет "Оболонь".

Кроме того, выступления в Кубке Украины продолжит второлиговой "Пробой" из Городенки. К нему в гости приедет "Ингулец". Еще один любительский коллектив – "Николаев" из Львовской области – примет черновицкую "Буковину". Закарпатский "Минай" встретится с сумской "Викторией", а "Кудровка" – с командой ЮКСА.

Базовой датой этого раунда выбрали 21 августа. Победители противостояний окажутся в 1/8 финала Кубка Украины. Как раз на этой стадии к турниру присоединятся и гранды – донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", криворожский "Кривбасс" и другие. Финал Кубка Украины сыграют 14 мая.

Список матчей третьего предварительного этапа Кубка Украины 2024/25: