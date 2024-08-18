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Автобус футбольного клубу потрапив у ДТП у Житомирській області, є постраждалі

Неділя 18 серпня 2024 06:29
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Автобус футбольного клубу потрапив у ДТП у Житомирській області, є постраждалі Фото: місце ДПТ з тренерами та функціонерами ФК "Ужгород" (instagram.com/fc_uzhhorod)
Автор: Володимир Костирін

У Житомирській області сталася аварія за участі мікроавтобуса з тренерським складом та керівництвом футбольного клубу "Ужгород", яка прямувала на сьогоднішній матч Другої ліги з ФК "Полісся-2". Внаслідок ДТП постраждали п'ять людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФК "Ужгород".

Зазначається, що аварія сталася за сотню кілометрів до Житомира.

"Тілесні ушкодження отримали головний тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровський, лікар Володимир Червіняк, яких доправили до найближчої лікарні", - розповіли у клубі.

Крім того, додали в ФК, постраждали й фізіотерапевт Михайло Даньков та стратегічний директор Фелікс Ардельянов, які отримали травми меншої тяжкості.

В "Ужгороді" також розповіли, що мікроавтобус після аварії сильно побитий, і, ймовірно, відремонтувати транспорт не зможуть.

"Команда отримала психологічний удар напередодні гри, проте після тривалих слідчих дій все ж поїхала на вечірнє тренування. У досить обмеженому складі "Ужгород" готується вийти на поле і попри негаразди продемонструвати свій характер", - поінформували в ФК.

У ДПТ потрапив мікроавтобус із тренерами та функціонерами ФК "Ужгород" (фото: instagram.com/fc_uzhhorod)

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