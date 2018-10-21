Під Києвом футболісти одного з клубів потрапили в ДТП

Фото: ДТП з футболістами (kiev.informator.ua)

В результаті ДТП одного потерпілого госпіталізували у важкому стані

Під Києвом біля села Велика Солтанівка сталася аварія за участю футболістів одного з клубів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Повідомляється, що аварія сталася напередодні ввечері. В легковий автомобіль Skoda, який стояв на розвороті, врізався Volvo, внаслідок чого перше авто потрапило під Volkswagen, в якому їхали футболісти "Колоса". Авто з футболістами перевернулося, його відкинуло на 30-40 метрів від місця зіткнення. За уточненими даними, гравці отримали подряпини і садна.

У той же час з місця інциденту у важкому стані госпіталізували водія Skoda.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одна з постраждалих у ДТП під Жашковом померла.

До цього в ДТП у Львівській області загинув поліцейський. У поліції зазначили, що в ході патрулювання автодороги "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" сталося зіткнення службового автомобіля Toyota Prius з вантажним автомобілем DAF. В результаті аварії загинув на місці рядовий патрульної поліції. Крім того, напарник загиблого був госпіталізований до лікарні.