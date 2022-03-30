У Лисичанську двоє дітей отримали важкі травми внаслідок обстрілу окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис очільника області у Facebook.

"Обстріли в Лисичанську не вщухають. Орки продовжують обстрілювати місто, чергують район за районом. Внаслідок артилерійського обстрілу Лисичанська поранено цілу родину. Це вже другий важкий обстріл за день", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Гайдая, батьки отримали вогнепальні осколкові поранення. Лікарям вдалося стабілізувати їхній стан.

Натомість із дітьми ситуація набагато важча. Велика кількість осколкових поранень, найімовірніше, змусить лікарів піти на ампутацію обох ніг дівчинки 2020 року народження та на шість років старшого хлопчика.