Хотели "отжать" бизнес автоперевозчиков. СБУ задержала рэкетиров из Запорожья

Сотрудники СБУ задержали пятерых преступников, которые терроризировали жителей Запорожья и пытались "отжать" весь бизнес пассажирских перевозчиков в регионе.

Отмечается, что злоумышленники были задержаны "на горячем" при попытке нанесения телесных повреждений руководителю местного автопредприятия. Некоторые из фигурантов раньше уже имели проблемы с законом.

"Чтобы "подмять" под себя местные автопредприятия, участники банды совершали разбойные нападения на владельцев автобусов и их водителей", - отмечают в СБУ.

В ведомстве рассказали, что преступная схема была удачной благодаря кровавым методам злодеев.

"Злоумышленники действовали с особой жестокостью, используя ножи и другое холодное оружие. В случае отказа платить им деньги - угрожали жертвам и их семьям насилием и физической расправой, а также поджогом автомобилей и домов", - говорится в сообщении.

Так, в одном из случаев рэкетиры угрожали отрезать местному предпринимателю уши, за то, что тот не хотел повиноваться и выплачивать им "процент" с его прибыли.

"Таким образом, злоумышленники надеялись постепенно получить полный контроль над всеми компаниями пассажирских перевозок в области, а затем расширить свое влияние на ближайшие регионы", - очертили планы преступников в СБУ.

После задержания в доме рэкетиров провели обыски и нашли незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, черновики с заметками о текущих и последующих жертвах нападения, а также большие суммы наличных.

Все фигуранты преступной деятельности получили подозрение. Четверо из них находятся под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения для пятого участника банды.

Фото: задержание банды рэкетиров в Запорожье (ssu.gov)