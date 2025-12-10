Австрийский суд поставил точку в деле об экстрадиции Фирташа в США

Что известно о деле Фирташа

Напомним, в марте 2014 года полиция Австрии задержала Фирташа в Вене. Согласно заявлению полиции, он был задержан по запросу Федерального бюро расследований США по подозрению во взяточничестве и преступном сговоре. Через несколько дней бизнесмен был освобожден под залог в 125 млн евро.

Министерство юстиции США обвинило Фирташа, а также индийского депутата Рамачандра Рао, венгерского предпринимателя Андраша Кноппа, украинца Сурена Геворгяна и двух коммерсантов из Индии и Шри-Ланки в создании коррупционной схемы ради получения доступа к полезным ископаемым, в частности, к титановым месторождениям.

ФБР утверждает, что, начиная с 2006 года в качестве взяток индийским чиновникам было передано около 18,5 млн долларов в обмен на получение разрешения на разработку горнодобывающей шахты в индийском штате Андхра-Прадеш.

В США утверждают, что схема обеспечивала ежегодную прибыль в размере 500 млн долларов. Из-за нее олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В феврале 2017 года Высший земельный суд Вены принял решение о допустимости экстрадиции и уголовного преследования Фирташа по требованию США. Однако в декабре того же года Верховный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию украинского бизнесмена о пересмотре разрешения на его экстрадицию, а саму процедуру приостановили.

В июне 2019 года адвокат Фирташа отметил, что если Верховный суд Австрии примет решение об экстрадиции, его могут выдать США через 7-10 дней после судебного решения.

Впоследствии Верховный суд Австрии разрешил экстрадировать Фирташа по запросу США. Окончательное решение об экстрадиции оставалось за министром юстиции Австрии, который согласовал выдачу олигарха 16 июля 2019 года.

Однако в тот же день адвокаты Фирташа подали новое ходатайство, до рассмотрения которого выдача олигарха США была невозможна.