Австрійський партнер "Газпрому" сподівається на запуск "Північного потоку-2" вже в 2021      

За його словами, оператор "Північного потоку-2" обіцяє завершити будівництво до осені.

"Тому ми віримо, що газ може піти в цьому році, є хороші шанси, що це відбудеться", - підкреслив він і уточнив, що в другій половині цього року очікуються пусконалагоджувальні роботи.

Зеле також вітає угоду між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2".

"Вона прокладає шлях до остаточного завершення і введення газопроводу в експлуатацію", - додав він.