Єврокомісія отримала запит України про термінові консультації через "Північний потік-2"

Європейська комісія отримала запит МЗС України про проведення термінових консультацій з інфраструктури та енергобезпеки через ситуацію з "Північним потоком-2". Комісія приступила до розгляду ноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила представник Єврокомісії Набіла Массралі на брифінгу у Брюсселі.

"Ми підтверджуємо отримання запиту від МЗС України про проведення консультацій в рамках Угоди про асоціацію", - сказала вона.

За її словами, запит пов'язаний зі співпрацею з інфраструктури та торгівлею енергоресурсами.

"Ми розглянемо і відповімо у відповідний час", - сказала вона.