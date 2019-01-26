В Австрії жінку засудили до 14 років в'язниці за держзраду

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Унгер просила у Росії військової допомоги

Австрійський суд засудив лідера підпільної радикальної організації Staatenbund Osterreich ("Конфедерація Австрії") Моніку Унгер до 14 років в'язниці за державну зраду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Як повідомляється, організація, яку очолює Унгер, проголосила "нелегітимною" діючу владу Австрії та її закони. Унгер закликала австрійську армію скинути діючий уряд та просила військової допомоги у Російської Федерації.

Зазначається, що такі дії Унгер суддя назвав державною зрадою та заявив, що дане рішення суду є "чітким сигналом про те, що антидержавні дії не будуть терпимі".

Нагадаємо, 24 січня Оболонський районний суд Києва визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді та обрав йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Проте суд виправдав Януковича за ст. 110 - "Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій".

Раніше Віктора Януковича визнали винним в тому, що він звертався до російського президента Володимира Путіна із закликом ввести війська в Україну.