RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Австрии предложили обнести ЕС стеной для защиты от мигрантов

Фото: канцлер Австрии Карл Нехаммер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к строительству стен и ограждений на внешних границах ЕС для защиты от нелегальной миграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью канцлера Австрии Карла Нехаммера газете Bild.

"Физическая инфраструктура и барьеры необходимы для защиты этих внешних границ. Это означает: заборы, стены и все, что с ними связано", - сказал Нехаммер.

При этом он добавил, что Европа переживает новый миграционный кризис, поэтому действовать необходимо быстро и четко.

"Защита внешних границ ЕС является необходимостью, а не желанием", - отметил канцлер.

Как сообщает издание, Нехаммер стал первым главой правительства в ЕС, призывающим к возведению стен и заборов вокруг Евросоюза в условиях острого миграционного кризиса.

Напомним, недавно парламент Австрии одобрил поправки в специальное положение о перемещенных лицах, что продолжает право на временное проживание для украинских беженцев до 4 марта 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия