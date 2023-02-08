В Австрії запропонували обнести ЄС стіною для захисту від мігрантів

"Фізична інфраструктура та бар'єри необхідні для захисту цих зовнішніх кордонів. Це означає: паркани, стіни та все, що з ними пов'язано", - сказав Нехаммер.

При цьому він додав, що Європа переживає нову міграційну кризу, тому діяти необхідно швидко та чітко.

"Захист зовнішніх кордонів ЄС є необхідністю, а не бажанням", - зазначив канцлер.

Як повідомляє видання, Нехаммер став першим главою уряду в ЄС, який закликає до зведення стін та огорож навколо Євросоюзу в умовах гострої міграційної кризи.