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В Австрії запропонували обнести ЄС стіною для захисту від мігрантів

Фото: канцлер Австрії Карл Нехаммер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Канцлер Австрії Карл Нехаммер закликав до будівництва стін та огорож на зовнішніх кордонах ЄС для захисту від нелегальної міграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю канцлера Австрії Карла Нехаммера газеті Bild.

"Фізична інфраструктура та бар'єри необхідні для захисту цих зовнішніх кордонів. Це означає: паркани, стіни та все, що з ними пов'язано", - сказав Нехаммер.

При цьому він додав, що Європа переживає нову міграційну кризу, тому діяти необхідно швидко та чітко.

"Захист зовнішніх кордонів ЄС є необхідністю, а не бажанням", - зазначив канцлер.

Як повідомляє видання, Нехаммер став першим главою уряду в ЄС, який закликає до зведення стін та огорож навколо Євросоюзу в умовах гострої міграційної кризи.

Нагадаємо, нещодавно парламент Австрії схвалив поправки до спеціального положення про переміщених осіб, що продовжує право на тимчасове проживання для українських біженців до 4 березня 2024 року.

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Австрія