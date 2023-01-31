Австрия продлила право на проживание для украинских беженцев еще на год
Парламент Австрии одобрил поправки в специальное положение о перемещенных лицах, что продолжает право на временное проживание для украинских беженцев до 4 марта 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую поправку в постановление правительства.
Постановление было принято в марте 2022 года во исполнение Директивы ЕС и первоначально предоставляло разрешение на проживание гражданам Украины до 3 марта 2023 года, с продлением каждые шесть месяцев.
Поправка в нее была внесена ввиду того, что в октябре 2022 года Еврокомиссия объявила, что не будет предлагать прекращения действия директивы, которая предусматривала временную защиту для украинцев до 4 марта 2024 года.
"Таким образом правительство хочет создать правовую определенность для тех, кого это касается, и уменьшить административное и финансовое бремя", - отметили в парламенте Австрии.
По данным министерства внутренних дел Австрии, с 24 февраля по 31 декабря 2022 года в стране зарегистрировали около 91 тысячи беженцев из Украины, около 66 тысяч из них до сих пор находятся в Австрии. При этом около половины бежавших в Австрию от войны украинцев хотят остаться в стране навсегда.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Италии продлило срок временной защиты украинских беженцев до 3 марта 2023 года. Всего с начала войны в страну прибыли 170 тысяч украинцев.
Также ранее мы писали, что Норвегия автоматически продлила на год вид на жительство для украинцев, оформивших в стране временную защиту.
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