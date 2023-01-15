В Австрии украинских подростков вывезли в РФ якобы на встречу с родителями

Предварительно известно, что два подростка 16 и 17 лет были вывезены в Москву. Это было сделано якобы в целях воссоединения семьи, так как в России находились их матери.

Однако, такие действия не были согласованы с соответствующими украинскими органами. Решение о вывозе детей принимал сотрудник Европейского института омбудсмена. Вероятно, он действовал по просьбе своего русского коллеги-омбудсмена.

"Двое молодых украинцев сначала прибыли в Тироль в рамках помощи Украине и были размещены в детско-юношеском заведении. По имеющейся у нас информации, к делу был привлечен сотрудник Европейского института омбудсмена, который также работает в Ведомстве омбудсмена земли Тироль", - сообщил директор земельного. бюро Герберт Форстер.

По заявлению сотрудника, у него была информация от российского посольства о том, что матери молодых людей находятся в России и хотят воссоединения семьи. Однако находятся ли женщины в России добровольно - неизвестно. Неизвестно также и то, сами ли дети хотели уезжать в РФ.

"Шаги, сделанные соответствующим сотрудником, были единоличными усилиями и не были скоординированы с землей Тироль, земля Тироль не была вовлечена в отправку. Мы отмежеваемся от этих действий, которые не были согласованы с компетентными органами Украины. Работник, о котором идет речь, был временно отстранен от работы землей Тироль", - сказал директор земельного бюро.