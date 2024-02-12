Австрия намерена расторгнуть контракт c РФ на импорт газа, - министр энергетики
Австрия намерена расторгнуть долгосрочный контракт с Россией на покупку газа у "Газпрома".
Об этом заявила министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Австрия вскоре после вторжения России в Украину в 2022 году попыталась покончить с многолетней зависимостью от доступного российского газа и стала искать альтернативных поставщиков.
Гевесслер заявил, что доля России в импорте газа в Австрию в декабре выросла до рекордных 98 % с 76 % месяцем ранее, даже если общий объем импорта немного снизился.
"Рынок и энергетические компании, которые являются его частью, не выполняют свою обязанность по снижению зависимости от российского газа в достаточной степени. Диверсификация нашего газового импорта продвигается слишком медленно", - заявила она.
Министр сообщила, что ее ведомство поручило экономическому аналитическому центру Wifo подготовить к лету исследование об экономических последствиях прекращения контракта и опасностях сохранения зависимости от российского газа.
"Мы должны подготовиться к выходу из долгосрочных контрактов OMV", - сказала она.
Ранее сообщалось, что норвежская энергетическая группа Equinor подписала пятилетнее соглашение о поставках газа с OMV в рамках стратегии диверсификации поставок австрийской компании.
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