В Австрии после схода лавины спасли 8 человек, остальных до сих пор ищут

В Австрии продолжаются поисково-спасательные работы после схождения лавины в горнолыжном районе Лех-Цурс . Удалось спасти восемь человек, оказавшихся под завалами снега, а место положение еще двоих остается неизвестным.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на DW .

Сход лавины произошел в день Рождества (по Григорианскому календарю) 25 декабря около 15:00 (14:00 по Гринвичу) в районе пика Тритткопф высотой 2700 метров в земле Форарльберг. Каскад снега достигал ближайших лыжных трасс.

Лавина "похоронила заживо" десять человек, после чего прибывшие спасатели стали разгребать снежные завалы, чтобы их вытащить

По официальным данным, среди спасенных шесть человек не пострадали, двое получили ранения.

Двоих оставшихся жертв все еще разыскивают при помощи вертолетов. На снежную массу были установлены прожекторы, чтобы продолжить поиски после наступления темноты, а для поиска пропавших использовались собаки.

Информация о личности жертв не поступала.

Добавим, что в течение недели эксперты несколько раз предупреждали о сложной лавинной ситуации в горах Австрии.