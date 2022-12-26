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В Австрии после схода лавины спасли 8 человек, остальных до сих пор ищут

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Понедельник 26 декабря 2022 02:57
В Австрии после схода лавины спасли 8 человек, остальных до сих пор ищут Фото: после схода лавины в Австрии продолжаются поисково-спасательная операция (wikimedia.org dahu1)
Автор: Владимир Костырин

В Австрии продолжаются поисково-спасательные работы после схождения лавины в горнолыжном районе Лех-Цурс. Удалось спасти восемь человек, оказавшихся под завалами снега, а место положение еще двоих остается неизвестным.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Сход лавины произошел в день Рождества (по Григорианскому календарю) 25 декабря около 15:00 (14:00 по Гринвичу) в районе пика Тритткопф высотой 2700 метров в земле Форарльберг. Каскад снега достигал ближайших лыжных трасс.

Лавина "похоронила заживо" десять человек, после чего прибывшие спасатели стали разгребать снежные завалы, чтобы их вытащить

По официальным данным, среди спасенных шесть человек не пострадали, двое получили ранения.

Двоих оставшихся жертв все еще разыскивают при помощи вертолетов. На снежную массу были установлены прожекторы, чтобы продолжить поиски после наступления темноты, а для поиска пропавших использовались собаки.

Информация о личности жертв не поступала.

Добавим, что в течение недели эксперты несколько раз предупреждали о сложной лавинной ситуации в горах Австрии.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области из-за схода лавины произошло обрушение горной массы, и обвалившиеся камни повредили жилые дома.

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