В Австрии в детском питании обнаружили крысиный яд

16:00 19.04.2026 Вс
Полиция рассказала, как распознать банку с отравленным пюре
Мария Науменко
В Австрии в детском питании обнаружили крысиный яд Фото: в детском питании обнаружили крысиный яд (Getty Images)

В Австрии обнаружили крысиный яд в детском питании HiPP - продукцию отозвали из магазинов, а власти проверяют возможное внешнее вмешательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Инцидент произошел после обращения покупателя, который сообщил о подозрительном продукте. Лабораторный анализ подтвердил наличие токсичного вещества в банке детского питания с морковью и картофелем.

После этого продукцию изъяли из более тысячи супермаркетов сети Spar в Австрии.

Как распознать подделку?

В полиции отметили, что опасные банки можно распознать по нескольким признакам: наклейкой с красным кругом на дне, поврежденной или уже открытой крышкой, отсутствием защитной пломбы или необычным запахом.

Предварительные лабораторные исследования подобных банок, изъятых в Чехии и Словакии, также показали наличие токсичного вещества.

В то же время австрийские правоохранители сообщили, что о рисках стало известно после расследований в Германии.

Реакция HiPP

В компании HiPP заявили, что не исключают внешнего вмешательства.

"По нашим текущим данным, эта критическая ситуация связана с внешним преступным вмешательством, которое затрагивает канал дистрибуции Spar Austria", - отметили в компании.

Также производитель предупредил, что потребление содержимого таких банок может представлять угрозу для жизни.

Отдельно в Европе усиливается дискуссия по защите детей от влияния социальных сетей. В ряде стран рассматривают возможность ограничения доступа несовершеннолетних к таким платформам.

В частности, соответствующие инициативы находятся на стадии подготовки или парламентского рассмотрения в Словении, Польше, Австрии и Франции.

В то же время в Греции планируют ввести запрет для детей до 15 лет с 1 января 2027 года. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Афины стремятся не только принять собственный закон, но и стимулировать подобные решения на уровне всего Евросоюза.

