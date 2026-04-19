В Австрии в детском питании обнаружили крысиный яд

В Австрии обнаружили крысиный яд в детском питании HiPP - продукцию отозвали из магазинов, а власти проверяют возможное внешнее вмешательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Инцидент произошел после обращения покупателя, который сообщил о подозрительном продукте. Лабораторный анализ подтвердил наличие токсичного вещества в банке детского питания с морковью и картофелем.

После этого продукцию изъяли из более тысячи супермаркетов сети Spar в Австрии.

Как распознать подделку?

В полиции отметили, что опасные банки можно распознать по нескольким признакам: наклейкой с красным кругом на дне, поврежденной или уже открытой крышкой, отсутствием защитной пломбы или необычным запахом.

Предварительные лабораторные исследования подобных банок, изъятых в Чехии и Словакии, также показали наличие токсичного вещества.

В то же время австрийские правоохранители сообщили, что о рисках стало известно после расследований в Германии.

Реакция HiPP

В компании HiPP заявили, что не исключают внешнего вмешательства.

"По нашим текущим данным, эта критическая ситуация связана с внешним преступным вмешательством, которое затрагивает канал дистрибуции Spar Austria", - отметили в компании.

Также производитель предупредил, что потребление содержимого таких банок может представлять угрозу для жизни.