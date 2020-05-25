Президента Австрії викрили в порушенні карантину

Фото: Олександер Ван дер Беллен (twitter/annanews_info)

Австрійський президент був у ресторані, коли поліція вказала йому на порушення

Австрійського президента Александера Ван дер Беллена поліція звинуватила в порушенні карантину. Він перебував у ресторані після офіційно дозволеного часу.

Про це повідомляє видання Kurier, а також це підтвердив сам президент.

Наголошується, що в ніч на неділю, 24 травня, глава держави перебував у ресторані зі своєю дружиною. За словами Ван дер Беллена, він "відволікся через розмову і не помітив, як пролетів час".

Зазначено, що комендантська година в Австрії в зв'язку з коронавірусом настає в 23:00. У цей час всі заклади закриваються. Однак поліція виявила президента країни в 0:18, за келихом вина, коли той спілкувався з дружиною на літній терасі італійського ресторану.

"Ресторан давно закрився, рахунок був оплачений, але гості залишилися в саду після того, як співробітники і менеджер ресторану вже прямували додому", - повідомили пізніше поліцейські.

За порушення умов карантину заклад може понести штраф у розмірі 30 тисяч євро. Однак, президент написав у своєму Twitter, що шкодує про вчинок і пообіцяв взяти на себе оплату штрафу.

Нагадаємо, скандал з порушенням карантину також торкнувся головного радника британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, консерватори навіть вимагали відставки радника.

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Автор: Виталия Мазур