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Австрія просить ввести в експлуатацію "Північний потік-2"

Автор: Ольга Белей

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг звернувся до Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу з проханням про швидке введення в експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2". Він вважає, що проект завершено, а значить він повинен почати свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Проект завершено, тепер ми повинні його використовувати", - заявив Шалленберг в понеділок, 13 грудня, в Брюсселі.

Він також заявив, що вважає помилкою не використовувати газопровід за призначенням, незважаючи на напружені відносини між Росією і Україною.

Раніше ми повідомляли, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" припинена, оскільки він не відповідає нормам Європейського Союзу. А також інших питань, пов'язаних з його будівництвом.

Нагадаємо, раніше Бербок заявила, що процес сертифікації "Північний потік-2" був припинений, оскільки газопровід не відповідає нормам Європейського Союзу, і необхідно усунути ці порушення.

Також стало відомо, що "Північний потік-2" точно не запрацює в найближчі півроку.

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Північний потік-2