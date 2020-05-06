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Австрія продовжила контроль на кордоні до 31 травня

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 17:49
Австрія продовжила контроль на кордоні до 31 травня
Ілюстративне фото (twitter.comTheLocal)

При в'їзді в країну необхідний сертифікат про тестування на коронавірус

Уряд Австрії продовжив до 31 травня контроль на своїх кордонах, введений в рамках боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє Kurier.

Згідно з розпорядженням Міністерства внутрішніх справ Австрії, контроль буде продовжено на кордоні з Німеччиною, Італією, Швейцарією, Ліхтенштейном, Чехією, Словаччиною, Угорщиною та Словенією.

"В'їзд в Австрію з цих країн дозволений тільки на визначених пунктах перетину кордону. Кожен, хто бажає в'їхати в країну, повинен мати при собі медичну довідку, що підтверджує негативний молекулярно-біологічний тест на SARS-CoV-2. Сертифікат повинен бути зроблений не більш, ніж за 4 дні до перетину кордону. Особам, які не можуть надати такий сертифікат, буде відмовлено у в'їзді", - йдеться в повідомленні.

Спочатку контроль на кордонах Австрії був введений до 7 травня.

Раніше РБК-Україна писало, що в Австрії не відбулося різкого збільшення хворих коронавірусом після ослаблення карантину 14 квітня. Як зазначили в місцевому Моз, щоденний приріст нових випадків захворювання становить лише 0,2%.

Відзначимо, в середині квітня Австрія стала першою серед членів ЄС, хто представив план виходу з карантину. Так, з 14 квітня в країні відкрилися магазини, з 1 травня - торгові центри і перукарні.

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