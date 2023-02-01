Австрия передаст Украине несколько миллионов евро на восстановление энергообъектов

"Наше министерство также передаст 5 миллионов евро для восстановления трансформаторных подстанций в Украине", - заявил он.

Стоит заметить, что Австрия помогает Украине только в гуманитарной сфере, поскольку передавать вооружение и военную технику не позволяет ей военный нейтралитет.