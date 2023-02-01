Австрия передаст Украине несколько миллионов евро на восстановление энергообъектов

Австрия намерена передать Украине 5 миллионов евро. Средства будут направлены на восстановление трансформаторных подстанций, которые повредила Россия.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Наше министерство также передаст 5 миллионов евро для восстановления трансформаторных подстанций в Украине", - заявил он.
Стоит заметить, что Австрия помогает Украине только в гуманитарной сфере, поскольку передавать вооружение и военную технику не позволяет ей военный нейтралитет.
Напомним, ранее стало известно, что президент Австрии сегодня, 1 февраля, посетил Украину.
В ходе своего визита Ван дер Беллен заявил, что Австрия полностью поддерживает украинскую "формулу мира".
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