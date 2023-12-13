ua en ru
Ср, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Австрия не намерена мешать вступлению Украины в Евросоюз, - Politico

Среда 13 декабря 2023 18:30
UA EN RU
Австрия не намерена мешать вступлению Украины в Евросоюз, - Politico Фото: Австрия не намерена мешать вступлению Украины в Евросоюз (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Австрия не планирует препятствовать вступлению Украины в Европейский союз. Но она хочет позитивных решений блока и для Боснии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание напоминает, что ранее министр Европы Австрии Каролина Эдтштадлер отмечала, что ее страна хочет видеть Боснию и Герцеговину членом Евросоюза, поскольку такой шаг является "геополитической необходимостью".

По информации журналистов, Австрия увидела возможность позитивных решений ЕС в отношении Боснии, поскольку вопрос о начале вступительных переговоров с Украиной стоит на повестке дня саммита лидеров стран блока 14-15 декабря.

"Мы не намерены мешать Украине вступать в ЕС", - заявил изданию высокопоставленный австрийский чиновник, добавив, что это было бы все равно что "стать перед товарным поездом".

Но сейчас, по его словам, единственная цель Вены состоит в том, чтобы тихо присоединить Боснию "к задней части поезда".

Что предшествовало

Напомним, Босния стала страной-кандидатом на вступление в Евросоюз еще в конце 2022 года.

Тогда же Еврокомиссия заявляла о том, что Боснии и Герцеговине необходимо решить проблемы в вопросах верховенства закона, прежде чем вести полномасштабные переговоры о членстве.

14-15 декабря состоится саммит лидеров стран ЕС, на котором одним из главных вопросов станет открытие вступительных переговоров с Украиной.

Сейчас известно, что против такого решения может выступать Венгрия. Но еще вчера, 12 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что получил сигнал от страны "об окне возможностей" по этому вопросу.

Также вчера Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна "не согласится на переговоры по вступлению с Украиной в нынешних условиях". Он намекал на интересы Боснии и Герцеговины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия Вступление в ЕС
NEWS
"Это не кризис". Зеленский ответил на призывы переходить к обороне на фронте
"Это не кризис". Зеленский ответил на призывы переходить к обороне на фронте
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год