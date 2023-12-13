Австрия не намерена мешать вступлению Украины в Евросоюз, - Politico

Австрия не планирует препятствовать вступлению Украины в Европейский союз. Но она хочет позитивных решений блока и для Боснии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание напоминает, что ранее министр Европы Австрии Каролина Эдтштадлер отмечала, что ее страна хочет видеть Боснию и Герцеговину членом Евросоюза, поскольку такой шаг является "геополитической необходимостью".

По информации журналистов, Австрия увидела возможность позитивных решений ЕС в отношении Боснии, поскольку вопрос о начале вступительных переговоров с Украиной стоит на повестке дня саммита лидеров стран блока 14-15 декабря.

"Мы не намерены мешать Украине вступать в ЕС", - заявил изданию высокопоставленный австрийский чиновник, добавив, что это было бы все равно что "стать перед товарным поездом".

Но сейчас, по его словам, единственная цель Вены состоит в том, чтобы тихо присоединить Боснию "к задней части поезда".

Что предшествовало

Напомним, Босния стала страной-кандидатом на вступление в Евросоюз еще в конце 2022 года.

Тогда же Еврокомиссия заявляла о том, что Боснии и Герцеговине необходимо решить проблемы в вопросах верховенства закона, прежде чем вести полномасштабные переговоры о членстве.

14-15 декабря состоится саммит лидеров стран ЕС, на котором одним из главных вопросов станет открытие вступительных переговоров с Украиной.

Сейчас известно, что против такого решения может выступать Венгрия. Но еще вчера, 12 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что получил сигнал от страны "об окне возможностей" по этому вопросу.

Также вчера Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна "не согласится на переговоры по вступлению с Украиной в нынешних условиях". Он намекал на интересы Боснии и Герцеговины.