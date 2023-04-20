RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Австрия присоединилась к разминированию деоккупированных территорий Украины

Фото: министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Австрия помогает Украине с разминированием территорий в рамках программы поддержки для Украины от ОБСЕ.

Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Австрия рассматривает разные варианты помощи Украине с разминированием территорий и уже вносит свой гуманитарный вклад.

"Мы быстро отреагировали на призыв украинского правительства оказать поддержку в гуманитарном разминировании. Австрия уже вносит свой вклад в разминирование в Украине в рамках "Программы поддержки для Украины" ОБСЕ", - отметил Шалленберг.

Ранее мы писали, в министерстве обороны Украины рассказали, что для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.

Напомним, президент Австрии заявил, что всеми возможными способами буду поддерживать Украину на ее пути к членству в Европейском союзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвстрияВойна России против Украины