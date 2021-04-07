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В Австрії заборонили відвідувати магазини без негативного COVID-тесту

Новость на русском → Австрія, Середа 07 квітня 2021 03:11
В Австрії заборонили відвідувати магазини без негативного COVID-тесту Фото: щоб увійти в магазин потрібен буде тест на коронавірус (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

В Австрії ввели обов'язкову наявність негативного тесту на коронавірус, щоб відвідати організації сфери послуг та непродовольчі магазини. Тест повинен бути зроблений не більше як 48 годин тому.

Про це повідомляє The Local.

Така вимога набуде чинності після закінчення великодніх канікул, з 7 квітня.

У Відні карантин продовжено до 10 квітня. При цьому, для відвідувань продуктових магазинів і організацій, які надають "життєво важливі" послуги, тест на коронавірус не потрібен. Мова йде про банки, супермаркети, аптеки і поштові відділення.

Нагадаємо, уряд Австрії прийняв рішення частково посилити карантин на великодні свята. Так, з 1 по 6 квітня був заборонений в'їзд і виїзд з трьох федеральних земель на сході країни - Вени, Нижньої Австрії і Бургенланда.

Також раніше в Австрії припиняли вакцинацію від COVID-19 однією партією вакцини компанії AstraZeneca черех розслідування смерті пацієнта після щеплення.

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