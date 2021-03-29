В Австрії на Великдень обмежать виїзд з трьох регіонів

Уряд Австрії прийняв рішення частково посилити карантин на великодні свята. Так, з 1 по 6 квітня буде заборонений в'їзд і виїзд з трьох федеральних земель на сході країни - Вени, Нижньої Австрії і Бургенланду.

В цей період в трьох регіонах почне діяти цілодобове обмеження виходу з дому, що зараз діє по всій країні лише у вечірній та нічний час.

Покидати будинки можна буде тільки з певних причин, як, наприклад, для закупівлі продуктів, надання допомоги іншим, контакту з батьками, дітьми, братами або сестрами, вигулу домашніх тварин або "для фізичного або психічного відпочинку".

"Це означає, що, згідно з проектом указу, поїздка для покупок у магазин одягу з Бургенланду в Штирії або Нижньої Австрії, Верхньої Австрії не дозволяється. Водночас, якщо громадяни хочуть відвідати свою сестру в Тіролі, то це буде дозволено", - йдеться в повідомленні.

Мер Відня Міхаель Людвіг не виключає, що великодній локдаун може бути продовжений у столиці як мінімум до 11 квітня.