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В Австрии запретили посещать магазины без отрицательного COVID-теста

Новина українською → Австрия, Среда 07 апреля 2021 03:11
В Австрии запретили посещать магазины без отрицательного COVID-теста Фото: чтобы войти в магазин нужен будет тест на коронавирус (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

В Австрии ввели обязательное наличие отрицательного теста на коронавирус, чтобы посетить организации сферы услуг и непродовольственные магазины. Тест должен быть сделан не более 48 часов назад.

Об этом сообщает The Local.

Такое требование вступит в силу после окончания пасхальных каникул, с 7 апреля.

В Вене карантин продолжен до 10 апреля. При этом, для посещений продуктовых магазинов и организаций, которые предоставляют "жизненно важные" услуги, тест на коронавирус не требуется. Речь идет о банках, супермаркетах, аптеках и почтовых отделениях.

Напомним, правительство Австрии приняло решение частично ужесточить карантин на пасхальные праздники. Так, с 1 по 6 апреля был запрещен въезд и выезд из трех федеральных земель на востоке страны - Вены, Нижней Австрии и Бургенланда.

Также ранее в Австрии приостанавливали вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca из-за расследования смерти пациента после прививки.

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