В Австрии на Пасху ограничат выезд из трех регионов

Правительство Австрии приняло решение частично ужесточить карантин на пасхальные праздники. Так, с 1 по 6 апреля будет запрещен въезд и выезд из трех федеральных земель на востоке страны - Вены, Нижней Австрии и Бургенланда.

В этот период в трех регионах начнет действовать круглосуточное ограничения выхода из дома, которое сейчас действует по всей стране только в вечернее и ночное время.

Покидать дома можно будет только с определенных причин, как, например, для закупки продуктов, оказание помощи другим, контакта с родителями, детьми, братьями или сестрами, выгула домашних животных или "для физического или психического отдыха".

"Это означает, что, согласно проектом указа, поездка для покупок в магазин одежды из Бургенланда в Штирии или Нижней Австрии в Верхней Австрии не разрешается. В то же время, если граждане хотят навестить свою сестру в Тироле, то это будет разрешено", - говорится в сообщении.

Мэр Вены Михаэль Людвиг не исключает, что пасхальный локдаун может быть продлен в столице как минимум до 11 апреля.