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В Австрії назвали окупацію Криму первородним гріхом війни РФ проти України

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 21:42
В Австрії назвали окупацію Криму первородним гріхом війни РФ проти України Фото: глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупація Криму в 2014 році була лише верхівкою айсберга агресивних планів Росії щодо України, і саме вона стала первородним гріхом війни Москви проти Києва.

Про це заявив глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ дипломата на другому саміті Кримської платформи.

"Окупація Криму - це первородний гріх війни Росії проти України. І це лежить в основі відмови Москви від верховенства права до миру", - підкреслив Шалленберг.

Шалленберг також зазначив, що РФ вже шість місяців намагається змінити кордони, використовуючи танки і ракети. За його словами, Росія порушує міжнародне право і світовий порядок безпеки, використовуючи енергетичні та продовольчі поставки як зброю, штовхаючи мільйони людей в бідність і голод.

"Рік тому на першому саміті Кримської платформи Я назвав окупацію Криму найбільш хвилюючою спробою в сучасній історії змінити кордони в Європі. У той час ми ще не розуміли, що це була лише верхівка айсберга деструктивних і агресивних планів Росії по Україні", – сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив концепцію відновлення Криму після його звільнення від російської окупації. За його словами, розвиток Криму стане частиною великого плану відновлення України, який був представлений на конференції в Лугано (Швейцарія).

Раніше британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що російський президент Володимир Путін планує напад на нові території України. Він хоче захопити всю країну, як це зробив з Кримом.

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