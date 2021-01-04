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В Австрії мають намір продовжити загальнонаціональний карантин

Автор: РБК-Україна

Уряд Австрії продовжить національний карантин щонайменше до 24 січня. При цьому влада має намір скасувати схему безкоштовного тестування, що дозволяє достроково вийти з карантину.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер, передає The Local.

Закриття другорядних магазинів і закладів гостинності триватиме на один тиждень до 24 січня, поряд з обов'язковим перебуванням будинки для жителів країни.

"Це означає, що тестування для дострокового виходу з режиму карантин буде неможливо", - заявив міністр.

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Крім того, очне навчання в школах також буде відкладено на тиждень.

При цьому наголошується, що уряд відмовиться від запланованої схеми безкоштовного тестування, яка дозволила б будь-кому, хто здав негативний результат, вийти з режиму ізоляції 18 січня.

Нагадаємо, в Австрії з 26 грудня діє третій жорсткий карантин, щоб стримати поширення пандемії COVID-19 у святкові дні.

Крім того, на початку грудня в Австрії заявили про поступове зняття обмежень. При цьому Себастьян Курц заявив, що до нормального життя вийде повернутися не раніше ніж через пів року.

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