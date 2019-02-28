В Австрії хочуть перевірити мотивацію США у справі про видачу Фірташа

Справа про екстрадицію Фірташа можуть переглянути

Генеральный прокурор Верховного суда Австрии считает, что Высший земельный суд Вены поспешно признал допустимой экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Об этом пишет австрийское издание Die Presse в материале "Частичный успех олигарха Фирташа".

Как отмечается статье, по мнению генерального прокурора, суд Вены должен был рассмотреть вопрос о политической мотивации США при принятии решения о возможности экстрадиции. При этом он признал, что обвинения против Фирташа носят чисто криминальный характер.

Прокурор также считает, суд должен быть более определенным в отношении конкретных фактов по делу.

При этом Высший земельный суд Вены ссылается на давние демократические традиции в США, которые делают невозможной политическую мотивированность.

Верховный суд Австрии может принять во внимание мнение прокурора и вернуть дело Фирташа в Высший земельный суд Вены на пересмотр.

Напомним, в 2017 году Высший земельный суд Вены постановил, что выдача Фирташа в США допустима. Однако окончательное решение должен принять министр юстиции. В экстрадиции будет отказано, если будет признано, что США требуют ее по политическим причинам.

Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяют подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.