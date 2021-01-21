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В Австрії COVID-тести на антиген будуть безкоштовно видавати в аптеках

Відень, Четвер 21 січня 2021 19:22
В Австрії COVID-тести на антиген будуть безкоштовно видавати в аптеках
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Австрії затвердив рішення пропонувати безкоштовні COVID-тести на антиген в аптеках по всій країні. Тести будуть доступні по карті медичного обслуговування.

Про це повідомляє The Local.

Резолюція була ініційована Соціал-демократичною партією. Вона отримала підтримку з боку всіх інших основних партій, крім ультраправої Партії свободи.

Очікується, що резолюція стане законом найближчими днями, після чого "безкоштовні тести на COVID повинні бути поширені як можна швидше".

Тести на антиген будуть закуповуватися державою і доступні у всіх аптеках країни.

Згідно з планом, австрійці зможуть або негайно перевірити себе, або відкласти тести, поки вони не відчують себе погано або не вступлять у контакт з кимось, хто захворів COVID.

Зазначимо, що COVID-тести на антиген дають результат протягом 15 хвилин, однак вони мають меншу точність, ніж ПЛР-тести.

Нагадаємо, уряд Австрії продовжило локдаун до 7 лютого. Влада очікує ще кілька складних місяців.

Крім того, Австрія з 15 січня посилила правила в'їзду в країну у зв'язку з пандемією. Відтепер всі, включаючи громадян Австрії, перед перетином кордону повинні пройти електронну реєстрацію.

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