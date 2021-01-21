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В Австрии COVID-тесты на антиген будут бесплатно выдавать в аптеках

Вена, Четверг 21 января 2021 19:22
В Австрии COVID-тесты на антиген будут бесплатно выдавать в аптеках
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Австрии утвердило решение предлагать бесплатные COVID-тесты на антиген в аптеках по всей стране. Тесты будут доступны по карте медицинского обслуживания.

Об этом сообщает The Local.

Резолюция была инициирована Социал-демократической партией. Она получила поддержку со стороны всех других основных партий, кроме ультраправой Партии свободы.

Ожидается, что резолюция станет законом в ближайшие дни, после чего "бесплатные тесты на COVID должны быть распространены как можно быстрее".

Тесты на антиген будут закупаться государством и доступны во всех аптеках страны.

Согласно плану, австрийцы смогут или немедленно проверить себя, или отложить тесты, пока они не почувствуют себя плохо или не вступят в контакт с кем-то, кто заболел COVID.

Отметим, что COVID-тесты на антиген дают результат в течение 15 минут, однако они имеют меньшую точность, чем ПЦР-тесты.

Напомним, правительство Австрии продлило локдаун до 7 февраля. Власти ожидают еще несколько сложных месяцев.

Кроме того, Австрия с 15 января ужесточила правила въезда в страну в связи с пандемией. Отныне все, включая граждан Австрии, перед пересечением границы должны пройти электронную регистрацию.

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