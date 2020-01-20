Австралію накрили потужні пилові бурі

Австралію накрили пилові бурі, а до цього пожежі та дощі. Про це повідомляє The Guardian.

Бурі почалися у місті Нарромін у Новому Південному Вельсі. Згодом через сильний вітер, що сягав 1, 07 км/год, швидко докотилися до Дуббо і Паркеса, де вітер дещо стих - 94 км/год. Причиною бур, які занурили міста в темряву і покрили місцевість шаром червоного пилу, стали сильні вітри та грози.

Крім того, в результаті дощів, які накрили частину країни, загинули сотні тисяч риб. Грози обрушились на Камден, Кемпбелтаун і Піктон, а потім перемістились в Сазерленд, Ліверпуль і Окдейл.

Фото: пилові бурі в Австралії (twitter.com/jen_browning)

Зазначимо, що Австралії буде потрібно 100 років для відновлення після масштабних природних пожеж. Вже загинули 28 людей. Зруйновано понад 2000 будинків і загинуло багато тварин.

Втім, уряд Австралії відмовився від допомоги України в гасінні масштабних лісових пожеж через наявність достатніх ресурсів для подолання наслідків лісових пожеж.

Нагадаємо, на південну частину Австралії наступає нова хвиля спеки, яка може загострити проблему масштабних лісових пожеж і розширити їх.

За попередніми підрахунками екологів, у результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин.