Как пишет издание, правительство Австралии совместно с властями США разрабатывают план, который предусматривает передачу Украине танков Abrams.

Журналисты обратили внимание, что министр обороны Австралии Ричард Марлес, который в феврале исключал возможность предоставления Украине танков Abrams, смягчил свою риторику.

"Есть целый ряд возможностей, о которых мы говорим с правительством Украины", - отмечал чиновник в прошлом месяце.

При этом неназванные источники The Sydney Morning Herald в правительстве рассказали, что Марлес изучает возможность предоставления Украине танков Abrams, учитывая правила оборонного экспорта США.

Такие слухи появились после того, как на этой неделе украинская диаспора в Австралии была возмущена тем, что Канберра отказывается передавать украинским защитникам списанное военное оборудование, включая патрульные машины дальнего действия и надувные лодки. Вместо этого их продают на интернет-аукционе.

В то же время Питер Лихи, который возглавлял австрийскую армию с 2003 по 2008 год и руководил внедрением танков M1A1 Abrams, подчеркнул, что "он в недоумении", почему Австралия не хочет предоставлять Украине Abrams.

"Хотя мы снимаем их с вооружения, это очень надежный танк, он должен был хорошо обслуживаться, к нему есть запасные части… Мы должны загрузить их на корабль и переправить туда", - добавлял он.

В свою очередь бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны Майкл Шоубридж подчеркнул, что танки все еще находятся "в хорошей форме".

"Украинцы ведут войну за национальное выживание, поэтому мы должны доставить их туда как можно скорее", - добавил он.