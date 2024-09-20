В Австралії вивчають можливість передачі Україні списаних танків Abrams, - ЗМІ

Як пише видання, уряд Австралії спільно з владою США розробляє план, який передбачає передачу Україні танків Abrams.

Журналісти звернули увагу на те, що міністр оборони Австралії Річард Марлес, який у лютому виключав можливість надання Україні танків Abrams, пом'якшив свою риторику.

"Є ціла низка можливостей, про які ми говоримо з урядом України", - наголошував чиновник минулого місяця.

При цьому неназвані джерела The Sydney Morning Herald в уряді розповіли, що Марлес вивчає можливість надання Україні танків Abrams з огляду на правила оборонного експорту США.

Такі чутки з'явилися після того, як цього тижня українська діаспора в Австралії була обурена тим, що Канберра відмовляється передавати українським захисникам списане військове обладнання, включаючи патрульні машини дальньої дії та надувні човни. Натомість їх продають на інтернет-аукціоні.

У той же час Пітер Ліхі, який очолював австрійську армію з 2003 по 2008 рік і керував впровадженням танків M1A1 Abrams, наголосив, що "він здивований", чому Австралія не хоче надавати Україні Abrams.

"Хоча ми знімаємо їх з озброєння, це дуже надійний танк, він повинен був добре обслуговуватися, до нього є запасні частини... Ми повинні завантажити їх на корабель і переправити туди", - додав він.

У свою чергу колишній високопосадовець Міністерства оборони Майкл Шоубридж наголосив, що танки все ще перебувають "у гарній формі".

"Українці ведуть війну за національне виживання, тому ми повинні доставити їх туди якнайшвидше", - додав він.