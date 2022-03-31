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Австралія вводить мито 35% на всі товари з РФ та відмовляється від російських нафти та газу, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Австралія вводить мито 35% на всі товари з Росії. Також країна та відмовляється від російських нафти та газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram-каналі.

"Австралія, після виступу Володимира Зеленського в парламенті цієї країни, вводить мито 35% на всі товари та відмовляється від російських нафти та газу. Ще один аргумент на користь нафтового ембарго, яке обвалить російську економіку. Робота продовжується", - написав Єрмак.

Нагадаємо, раніше МЗС Австралії оголосив про перший санкційний список великих російських корупціонерів.

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АвстралияАндрій Єрмак