Австралія вводить мито 35% на всі товари з РФ та відмовляється від російських нафти та газу, - Єрмак

Австралія вводить мито 35% на всі товари з Росії. Також країна та відмовляється від російських нафти та газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram-каналі.
"Австралія, після виступу Володимира Зеленського в парламенті цієї країни, вводить мито 35% на всі товари та відмовляється від російських нафти та газу. Ще один аргумент на користь нафтового ембарго, яке обвалить російську економіку. Робота продовжується", - написав Єрмак.
Нагадаємо, раніше МЗС Австралії оголосив про перший санкційний список великих російських корупціонерів.
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