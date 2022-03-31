Австралия вводит пошлину 35% на все товары из РФ и отказывается от российских нефти и газа, - Ермак

Австралия вводит пошлину 35% на все товары из России. Также страна и отказывается от российских нефти и газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Telegram-канале.
"Австралия, после выступления Владимира Зеленского в парламенте этой страны, вводит пошлины 35% на все товары и отказывается от российских нефти и газа. Еще один аргумент в пользу нефтяного эмбарго, которое обвалит российскую экономику. Работа продолжается", - написал Ермак.
Напомним, ранее МИД Австралии объявил о первом санкционном списке крупных российских коррупционеров.
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