Австралія заморожує активи високопоставлених російських корупціонерів

МЗС Австралії оголосив про перший санкційний список великих російських корупціонерів. У списку присутні імена тих, кого розкрив аудитор Сергій Магнітський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Австралії.

Адресні санкції торкнуться 39 російських політиків, олігархів і великих бізнесменів. Обмеження передбачають заморожування активів і заборону на поїздки. Останнє гарантує, що Австралія не стане притулком для тих, чия діяльність вже заблокована в інших державах.

Нагадаємо, що Магнітський, російський юрист і податковий консультант українського походження, розкрив велику корупційну схему в російських правоохоронних і податкових органах. Він помер у в'язниці в листопаді 2009 року.