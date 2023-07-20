Австралия ввела санкции против 35 российских организаций и 10 лиц

Австралия ввела новые санкции против 35 организаций российского оборонного, технологического и энергетического секторов, а также 10 человек, в том числе российских министров и чиновников, а также старшего военного персонала в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австралии Пенни Вонга.
Она отметила, что ограничения введены в координации с международными партнерами, чтобы максимально повлиять на тех лиц и организаций, которые прямо или косвенно поддерживают незаконное и безнравственное вторжение России в Украину.
Вонг в очередной раз
Министр добавила, что в правительстве
Австралия является одной из крупнейших стран, которая не входит в НАТО, и передает помощь, боеприпасы и оборудование Украине.
В частности, Австралия передаст Украине еще 30 БТР Bushmaster.
Отметим, что австралийская оборонная компания Electro Optic Systems заключила контракт с украинским государственным внешнеторговым предприятием "СпецТехноЭкспорт" на поставку в Украину в сотню своих систем дистанционного вооружения (RWS).
РБК-Украина также сообщало, что правительство Австралии применило санкции против российских чиновников и около 1000 физических и юридических лиц РФ.
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