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Австралия ввела санкции против 35 российских организаций и 10 лиц

Фото: Австралия ввела санкции против 35 российских организаций и 10 человек (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Австралия ввела новые санкции против 35 организаций российского оборонного, технологического и энергетического секторов, а также 10 человек, в том числе российских министров и чиновников, а также старшего военного персонала в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австралии Пенни Вонга.

Она отметила, что ограничения введены в координации с международными партнерами, чтобы максимально повлиять на тех лиц и организаций, которые прямо или косвенно поддерживают незаконное и безнравственное вторжение России в Украину.

Вонг в очередной раз

Министр добавила, что в правительстве

Помощь Украине от Австралии

Австралия является одной из крупнейших стран, которая не входит в НАТО, и передает помощь, боеприпасы и оборудование Украине.

В частности, Австралия передаст Украине еще 30 БТР Bushmaster.

Отметим, что австралийская оборонная компания Electro Optic Systems заключила контракт с украинским государственным внешнеторговым предприятием "СпецТехноЭкспорт" на поставку в Украину в сотню своих систем дистанционного вооружения (RWS).

РБК-Украина также сообщало, что правительство Австралии применило санкции против российских чиновников и около 1000 физических и юридических лиц РФ.

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