Австралія ввела санкції проти Путіна і Лаврова

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив про введення санкцій проти Володимира Путіна, глави МЗС РФ Сергія Лаврова, міністра оборони Росії Сергія Шойгу і членів Ради безпеки. Їм заборонений в'їзд в країну і заморожені фінансові активи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз уряду Австралії .

"Ми притягуємо президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за його кричущу невиправдану війну проти України", - йдеться в документі.

Відзначається, що з півночі 27 лютого вступають в силу адресні фінансові санкції щодо Путіна та інших членів Радбезу Росії:

міністра закордонних справ Сергія Лаврова;

Міністра оборони Сергія Шойгу;

прем'єр-міністра Михайла Мішустіна;

міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева.

Крім цього Австралія ввела санкції проти 13 білоруських фізичних і юридичних осіб, у тому числі Міністра оборони Віктора Хреніна.