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Австралія ввела санкції проти Путіна і Лаврова

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив про введення санкцій проти Володимира Путіна, глави МЗС РФ Сергія Лаврова, міністра оборони Росії Сергія Шойгу і членів Ради безпеки. Їм заборонений в'їзд в країну і заморожені фінансові активи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз уряду Австралії.

"Ми притягуємо президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за його кричущу невиправдану війну проти України", - йдеться в документі.

Відзначається, що з півночі 27 лютого вступають в силу адресні фінансові санкції щодо Путіна та інших членів Радбезу Росії:

  • міністра закордонних справ Сергія Лаврова;
  • Міністра оборони Сергія Шойгу;
  • прем'єр-міністра Михайла Мішустіна;
  • міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева.

Крім цього Австралія ввела санкції проти 13 білоруських фізичних і юридичних осіб, у тому числі Міністра оборони Віктора Хреніна.

Нагадаємо, раніше Австралія ввела економічні санкції проти Росії за її рішення визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Зазначимо, 24 лютого Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну.

Бойові дії на території України тривають п'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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АвстралияСанкціїВолодимир ПутінВійна Росії проти України