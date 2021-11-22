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Австралія вперше з 2020 року відкриває кордони: кому дозволений в'їзд

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Австралія, Понеділок 22 листопада 2021 11:31
Австралія вперше з 2020 року відкриває кордони: кому дозволений в'їзд Фото: Австралія вперше з 2020 року відкриває кордони (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Австралія відкриває свої кордони вперше з початку пандемії коронавірусу. З 1 грудня до країни зможуть потрапити власники віз, які щепилися від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Повернення кваліфікованих робітників та студентів до Австралії - важлива віха на нашому шляху повернення до буденності", - заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон,

Зокрема, до списку категорій громадян, яким дозволили в'їзд на територію Австралії входять:

  • власники студентської візи,
  • трудові мігранти,
  • особи, яким можна перебувати в Австралії за сімейними обставинами.

Разом з тим з 1 грудня Австралія також відкриє кордони для повністю щеплених від коронавірусу громадян із Японії та Південної Кореї. Вказано, що туристи з цих країн можуть, за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту, можуть не проходити карантин після перетину кордону.

Зазначимо, що з березня 2020 року в Австралії діють одні з найсуворіших прикордонних правил у світі, зокрема, країна повністю закрила свої кордони для іноземних туристів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Австралії заявляв, що країна не прийматиме іноземних туристів як мінімум до 2022 року через пандемію коронавірусу.

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