Австралия и Индонезия подписали оборонное соглашение из-за Китая

На церемонии подписания новый президент Индонезии Прабово Субианто встретился с австралийским премьер-министром Энтони Албанезе, который перед поездкой в Джакарту заявил, что пакет является "переломным моментом" в отношениях.

"(Документ - ред.) представляет собой значительное расширение нашего сотрудничества в области безопасности и обороны и демонстрирует, что наши отношения прочнее, чем когда-либо", - сказал Альбанезе.

Напряженность и возвращение к союзничеству

В прошлом году Альбанезе заявил, что соглашение в значительной степени основано на договоре, который 30 лет назад подписали премьер-министр Австралии Пол Китинг и лидер Индонезии Сухарто, который Джакарта отменила после голосования Восточного Тимора за независимость от Индонезии. Также сделка опирается на договор, заключенный между странами на Ломбоке в 2006 году.

За эти годы отношения между Индонезией и Австралией изменились: от высокой напряженности во время холодной войны и после падения режима Сухарто до относительно более теплых отношений в последние годы.

Как известно, Джакарта (Индонезия) давно стремится сбалансировать свою внешнюю политику, поддерживая дружественные связи как с западными странами, так и с другими развивающимися государствами.

По словам представителя Канберры, это сигнал о том, что "Индонезия имеет также же важное значение для безопасности Австралии, как и Соединенные Штаты".

Директор программы безопасности в аналитическом центре Lowy Institute Сэм Роггевен отметил, что интересы Индонезии и амбиции Китая в Юго-Восточной Азии со временем будут все сильнее и сильнее, добавив, что между двумя странами уже существует пограничный спор в Южно-Китайском море.

"По мере роста морской мощи Китая и его амбиций в Юго-Восточной Азии, я думаю, Индонезия все чаще сталкивается с выбором: либо идти на встречу Китаю, либо противостоять этим амбициям. И эта сделка с Австралией поможет ей укрепить свои оборонные возможности", - подчеркнул Роггевен.

Австралия стремится ограничить Китай

Bloomberg пишет, что с момента прихода к власти в 2022 году, левоцентристское правительство Австралии заключило ряд соглашений в сфере обороны, полиции и оказания помощи в Тихоокеанском регионе, стремясь усилить свое влияние и ограничить влияние Китая.

Эти усилия активизировались при администрации президента Дональда Трампа, так как США полагаются на союзников, чтобы те взяли на себя больную часть бремени сдерживания растущей военной мощи Пекина.

Так, в конце 2025 года Австралия заключила сделку о безопасности с Папуа-Новой-Гвинеей, расположенной к северу от Австралии и к Востоку от Индонезии.

Более того, в конце января Албанезе посетил Восточный Тимор, подписав соглашение о предоставлении различных видов помощи и поддержки.