Австралія розглядає запровадження нових санкцій проти РФ, - глава МЗС

Влада Австралії розглядає запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації. Їх готують на випадок вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Australian Financial Review .

За словами міністра закордонних справ, міністра у справах жінок Австралії Маріс Пейн, нові санкції є потенційним інструментом, який Австралія може використовувати у співпраці з країнами-однодумцями.

"Країни Заходу не сприйматимуть "траву" з боку президента РФ Володимира Путіна", - сказала політик.

Вона зазначила, що уряд Австралії також розглядає можливість надання допомоги Україні у сфері кібербезпеки, проте пряма військова допомога нині не розглядається.