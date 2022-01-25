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Австралія розглядає запровадження нових санкцій проти РФ, - глава МЗС

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Австралія, Вівторок 25 січня 2022 17:22
Австралія розглядає запровадження нових санкцій проти РФ, - глава МЗС Фото: Австралія може ввести санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Влада Австралії розглядає запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації. Їх готують на випадок вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Australian Financial Review.

За словами міністра закордонних справ, міністра у справах жінок Австралії Маріс Пейн, нові санкції є потенційним інструментом, який Австралія може використовувати у співпраці з країнами-однодумцями.

"Країни Заходу не сприйматимуть "траву" з боку президента РФ Володимира Путіна", - сказала політик.

Вона зазначила, що уряд Австралії також розглядає можливість надання допомоги Україні у сфері кібербезпеки, проте пряма військова допомога нині не розглядається.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов розкритикував відмову Заходу від превентивних санкцій проти Росії на тлі загрози вторгнення в Україну. За його словами, якось така позиція вже призвела до окупації території.

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