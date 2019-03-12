Австралія призупинила польоти Boeing над своєю територією

В Австралії відзначили, що вони чекають розслідування авіакатастрофи в Ефіопії

Управление безопасности полетов гражданской авиации Австралии (CASA) приостановило полеты самолетов Boeing 737 MAX над территорией страны из-за авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщает Sky News.

В CASA пояснили, что ни одна австралийская авиакомпания не использует Boeing 737 MAX, однако в Австралию летают самолеты этого типа, принадлежащие сразу двум иностранным компаниям: сингапурской SilkAir и национальной авиакомпании Фиджи Fiji Airways.

"Это временная приостановка, пока мы ожидаем большей информации для оценки риска при продолжении полетов Boeing 737 MAX в Австралию и из Австралии", - сообщила руководитель CASA Шейна Кармоди.

Отметим, что в авиакатастрофе, которая произошла 10 марта, погибли 157 человек. Среди погибших наибольшое число граждан Кении и Канады. В частности погибли 19 представителей ООН. Самолет разбился незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба.

После этого власти Китая временно запретили использовать самолеты Boeing 737 Max 8 на всех внутренних национальных авиалиниях. Также из-за авиакатастрофы в Эфиопии компания Boeing отложила презентацию новейшего лайнера, которая была запланирована на 13 марта. Авиакатастрофа в Эфиопии стала второй для самолетов нового поколения после того, как 29 октября 2018 разбился самолет в Индонезии.