Австралія підвищує тарифи на весь імпорт з Росії та Білорусі
Австралія введе 35% тариф на весь імпорт з Росії та Білорусі у зв'язку з посиленням економічних санкцій у відповідь на вторгнення Володимира Путіна в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Австралії.
Федеральний уряд вже ввів широкомасштабні санкції щодо понад 500 російських фізичних і юридичних осіб, а також заборонив імпорт російської нафти.
Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Австралія має намір максимально покарати Росію за її дії, і знову закликав Москву припинити "неспровоковане, несправедливе і незаконне" вторгнення в Україну.
Останній раунд санкцій набуде чинності 25 квітня, того ж дня розпочнеться заборона на імпорт російської нафти та інших енергоносіїв.
Тарифи будуть доповнювати звичайні загальні ставки мит на імпорт.
Нагадаємо, раніше Австралія заморозила активи високопоставлених російських корупціонерів.
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