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Австралія підвищує тарифи на весь імпорт з Росії та Білорусі

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Канберра, Четвер 31 березня 2022 08:54
Австралія підвищує тарифи на весь імпорт з Росії та Білорусі Фото: прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Австралія введе 35% тариф на весь імпорт з Росії та Білорусі у зв'язку з посиленням економічних санкцій у відповідь на вторгнення Володимира Путіна в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Австралії.

Федеральний уряд вже ввів широкомасштабні санкції щодо понад 500 російських фізичних і юридичних осіб, а також заборонив імпорт російської нафти.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Австралія має намір максимально покарати Росію за її дії, і знову закликав Москву припинити "неспровоковане, несправедливе і незаконне" вторгнення в Україну.

Останній раунд санкцій набуде чинності 25 квітня, того ж дня розпочнеться заборона на імпорт російської нафти та інших енергоносіїв.

Тарифи будуть доповнювати звичайні загальні ставки мит на імпорт.

Нагадаємо, раніше Австралія заморозила активи високопоставлених російських корупціонерів.

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