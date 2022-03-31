Австралія підвищує тарифи на весь імпорт з Росії та Білорусі

Австралія введе 35% тариф на весь імпорт з Росії та Білорусі у зв'язку з посиленням економічних санкцій у відповідь на вторгнення Володимира Путіна в Україну.

Федеральний уряд вже ввів широкомасштабні санкції щодо понад 500 російських фізичних і юридичних осіб, а також заборонив імпорт російської нафти.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Австралія має намір максимально покарати Росію за її дії, і знову закликав Москву припинити "неспровоковане, несправедливе і незаконне" вторгнення в Україну.

Останній раунд санкцій набуде чинності 25 квітня, того ж дня розпочнеться заборона на імпорт російської нафти та інших енергоносіїв.

Тарифи будуть доповнювати звичайні загальні ставки мит на імпорт.