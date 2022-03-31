Австралия повышает тарифы на весь импорт из России и Беларуси

Австралия введет 35% тариф на весь импорт из России и Беларуси в связи с усилением экономических санкций в ответ на вторжение Владимира Путина в Украину.

Федеральное правительство уже ввело широкомасштабные санкции в отношении более 500 российских физических и юридических лиц, а также запретило импорт российской нефти.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия намерена максимально наказать Россию за ее действия, и вновь призвал Москву прекратить "неспровоцированное, несправедливое и незаконное" вторжение в Украину.

Последний раунд санкций вступит в силу 25 апреля, в тот же день начнется запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей.

Тарифы будут дополнять обычные общие ставки пошлин на импорт.