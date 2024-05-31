Вместо угля. Австралия передаст 20 млн долларов на укрепление энергосистемы Украины
Австралия решила передать 20 млн долларов на укрепление энергосистемы Украины, вместо угля, которое ранее запрашивал Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.
Эти средства будут переданы в "Фонд энергетической поддержки Украины", управляемый как Украиной, так и Еврокомиссией.
С декабря прошлого года Украина сделала два отдельных запроса на уголь из Австралии, и федеральное правительство выразило нежелание их удовлетворить. И это несмотря на то, что в начале полномасштабного вторжения РФ Австралия поставляла уголь Украине.
Но теперь правительство выделит еще 31 миллион долларов на поддержку - 20 миллионов долларов в энергетический фонд и 11 миллионов долларов в качестве дополнительной гуманитарной помощи.
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что отправлять средства, а не уголь напрямую, просто дешевле и проще.
"Если вы отправляете уголь из Австралии, у вас есть расходы на доставку и страховку. На самом деле эта сумма денег, если Украина захочет потратить ее на уголь, даст эквивалентное количество угля по сравнению с тем, что мы видели раньше. Но это позволяет Украине самой принимать решения о том, где лучше всего применить эти средства", - заявила министр.
Гуманитарные средства в размере 11 млн долларов будут направлены в первую очередь в Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, которое занимается такими предметами первой необходимости, как пища, вода и жилье.
Часть средств также пойдет непосредственно на поддержку людей с ограниченными возможностями через Партнерство ООН по правам людей с ограниченными возможностями.
Помощь Украине от Австралии
Австралия является одним из крупнейших и наиболее активных сторонников Украины в международном сообществе.
В конце апреля 2024 года Австралия объявила о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 100 миллионов долларов.
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, 50 миллионов долларов из этой суммы будут направлены на закупку крупной партии переносных зенитных ракетных комплексов RBS 70 NG. Более 30 миллионов долларов будут инвестированы в беспилотники в рамках "коалиции дронов", а остальная сумма будет использована для удовлетворения других военных нужд.
Помимо этого, Австралия передаст Украине боеприпасы класса "воздух-земля".
Таким образом, общая сумма поддержки, оказанной Австралией Украине, по состоянию на конец апреля 2024 года, превысила 655 миллионов долларов, из которых 540 миллионов долларов - это прямая военная помощь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.