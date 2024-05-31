Вместо угля. Австралия передаст 20 млн долларов на укрепление энергосистемы Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Эти средства будут переданы в "Фонд энергетической поддержки Украины", управляемый как Украиной, так и Еврокомиссией.

С декабря прошлого года Украина сделала два отдельных запроса на уголь из Австралии, и федеральное правительство выразило нежелание их удовлетворить. И это несмотря на то, что в начале полномасштабного вторжения РФ Австралия поставляла уголь Украине.

Но теперь правительство выделит еще 31 миллион долларов на поддержку - 20 миллионов долларов в энергетический фонд и 11 миллионов долларов в качестве дополнительной гуманитарной помощи.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что отправлять средства, а не уголь напрямую, просто дешевле и проще.

"Если вы отправляете уголь из Австралии, у вас есть расходы на доставку и страховку. На самом деле эта сумма денег, если Украина захочет потратить ее на уголь, даст эквивалентное количество угля по сравнению с тем, что мы видели раньше. Но это позволяет Украине самой принимать решения о том, где лучше всего применить эти средства", - заявила министр.

Гуманитарные средства в размере 11 млн долларов будут направлены в первую очередь в Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, которое занимается такими предметами первой необходимости, как пища, вода и жилье.

Часть средств также пойдет непосредственно на поддержку людей с ограниченными возможностями через Партнерство ООН по правам людей с ограниченными возможностями.