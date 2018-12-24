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В Гамбурзі затримано підозрюваного в причетності до ІД

Новини » Надзвичайні події    24.12.2018 - 02:57
В Гамбурзі затримано підозрюваного в причетності до ІД
Фото: поліція Німеччини (з відкритих джерел)

Затриманий закликав до вчинення насильства відносно поліцейських

В німецькому Гамбурзі поліція затримала 18-річного хлопця за підозрою в причетності до Ісламської держави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що підозрюваний закликав у соціальних мережах до вбивства поліцейських офіцерів, а також займався заохоченням людей в терористичну організацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД) взяла на себе відповідальність за теракт в Страсбурзі (Франція), який стався у вівторок увечері, 11 грудня, на різдвяному ярмарку.

Як стверджують в ІД, Шаріф Шекатт, який влаштував стрілянину на різдвяному ярмарку у Страсбурзі, був одним із "солдатів" угруповання.

РБК-Україна писало, що правоохоронці Франції виявили нападника на різдвяному ярмарку у Страсбурзі. Під час спецоперації сталася перестрілка, в результаті якої Шаріф Шеккатт був убитий.

Раніше також зазначалося, що 11 грудня, поряд з різдвяною ярмарком у французькому Страсбурзі невідомий влаштував стрілянину. За офіційними даними, три людини загинули, ще 13 поранені.

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