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В Австралії помер постраждалий під час стрілянини у Мельбурні

Новини » Надзвичайні події    14.04.2019 - 12:39
В Австралії помер постраждалий під час стрілянини у Мельбурні
Фото: місце стрілянини у Мельбурні (twitter.com/MatildaBoseley)

В результаті стрілянини у Мельбурні є загиблий

В Австралії помер один з постраждалих при стрілянині в Мельбурні біля нічного клубу. Про це йдеться в повідомленні поліції штату Вікторія.

Повідомляється, що в лікарні помер один із постраждалих під час стрілянини біля нічного клубу Love Machine в австралійському Мельбурні. Також повідомляється, що в лікарні залишаються троє поранених, а стан одного з них оцінюється як критичний. Поранення інших не становлять загрози для життя.

Зазначимо, стрілянина сталася в ніч на 14 квітня, невідомі відкрили вогонь по людям неподалік від входу в клуб. За даними місцевих ЗМІ, стрілянина велася з викраденого Porsche Cayenne. Пізніше машина була знайдена у передмісті Уоллерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лондоні напали на автомобіль посла України. Нападника затримали зі стріляниною. Представник українського посольства повідомив, що зловмисник представляв загрозу. Інцидент стався в районі Холланд-парк, де знаходяться посольства України, Греції та Камеруну.

Пізніше в Скотленд-Ярді відзначили, що напад на автомобіль посла України не був терористичним актом.

 

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